Защитник «Лады»: с позиции аутсайдера удобнее играть, потому что от тебя ничего не ждут

Защитник «Лады» Георгий Солянников рассказал об отношении к тому, что тольяттинский клуб называют аутсайдером Восточной конференции в КХЛ.

«Это для нас дополнительная мотивация. Хотим доказать, что в нас ошибаются. С этой позиции удобнее играть в том плане, что от тебя ничего не ждут. Здесь мы сами уже от себя ждём побед. Не собираемся скрещивать лапки и занимать последнее место. Будем настраиваться, в каждом матче играть на победу. Все понимают, что от нас ждут в каждой игре только победы. Болельщики в Тольятти не смирятся с тем, что мы последнее место займём. Будут поддерживать, а мы постараемся эту поддержку оправдывать как можно чаще.

Как атмосфера в Тольятти, ведь «Лада» в своё время была первым немосковским чемпионом? Я ещё тогда не родился. Зато помню хорошо 2006 год, когда Пётр Ильич Воробьёв работал в клубе, с ним мне тоже довелось поработать. Тольятти — точно хоккейный город. Был турнир, я, к сожалению, наблюдал со стороны, но отметил, как болельщики следят за игрой и шумом реагируют на каждый эпизод. Есть ли уже персональные фаны с плакатами? Пока нет (улыбается). С плакатами приходят только родственники», — сказал Солянников в интервью Metaratings.ru.

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