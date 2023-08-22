Хмелевски — о русском языке: надо научиться правильно писать, делаю это как в детском саду

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:2) и рассказал об изучении русского языка.
«За счёт чего команде удалось забросить три шайбы в концовке? Шайба шла больше к нам, были моменты в концовке. В моём голе я хотел отдать пас Шмелёву, но шайба зашла в ворота, так что мне просто повезло.
Можно ли сказать, что два гола в концовке – это показатель моего характера? Я всегда хочу помогать команде в трудные моменты. Если честно, я чувствовал, что сегодня я намного лучше могу играть как лидер, брал ответственность на себя.
Как часто занимаюсь изучением русского языка? В основном с пацанами разговариваю на русском. Чувствую, что лучше читаю. Нужно научиться правильно писать, пока я делаю это как в детском саду», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева».
Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о победе над «Нефтехимиком».
- 22 августа 2023
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