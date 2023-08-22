Ничушкин: пожертвовал академии «Трактор» 3 143 413 рублей — это мои магические цифры

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о пожертвовании академии «Трактор».
«Идея пожертвования была ещё в прошлом году, когда выиграл Кубок Стэнли. Но у меня была сломана нога и было мало времени. Очень тяжело было это организовать, иногда добрые дела не так просто сделать. Слава богу, что в этом году появилась такая возможность. Сейчас такое время, что клюшки дорожают, и школа сможет выдавать их ребятам. Я спросил Ивана Савина, как лучше помочь и куда направить деньги, и он сказал, что в академию.
Такое красивое число сам выбирал? Да. 1, 3 и 4 – это мои магические цифры. Решили сделать так. Ещё я разыгрывал клюшку на мастер-классе, и выиграл парень с номером 13. Поэтому в это тяжело не верить», — цитирует Ничушкина «РБ Спорт».
Ранее Ничушкин рассказал о возможном возвращении в «Трактор» ближе к концу карьеры.
- 22 августа 2023
-
21:29
-
21:17
-
21:05
-
20:42
-
20:31
-
20:15
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:17
-
19:00
-
18:43
-
18:33
-
18:14
-
18:02
-
17:46
-
17:25
-
17:12
-
17:05
-
16:46
-
16:31
-
16:18
-
16:07
-
15:45
-
15:25
-
15:13
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:15