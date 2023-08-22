Ничушкин: пожертвовал академии «Трактор» 3 143 413 рублей — это мои магические цифры

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о пожертвовании академии «Трактор».

«Идея пожертвования была ещё в прошлом году, когда выиграл Кубок Стэнли. Но у меня была сломана нога и было мало времени. Очень тяжело было это организовать, иногда добрые дела не так просто сделать. Слава богу, что в этом году появилась такая возможность. Сейчас такое время, что клюшки дорожают, и школа сможет выдавать их ребятам. Я спросил Ивана Савина, как лучше помочь и куда направить деньги, и он сказал, что в академию.

Такое красивое число сам выбирал? Да. 1, 3 и 4 – это мои магические цифры. Решили сделать так. Ещё я разыгрывал клюшку на мастер-классе, и выиграл парень с номером 13. Поэтому в это тяжело не верить», — цитирует Ничушкина «РБ Спорт».

Ранее Ничушкин рассказал о возможном возвращении в «Трактор» ближе к концу карьеры.