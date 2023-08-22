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«Обратимся в судейский корпус». Ротенберг — об отсутствии Лайпсика в третьем периоде

«Обратимся в судейский корпус». Ротенберг — об отсутствии Лайпсика в третьем периоде
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Автомобилистом» (5:2) рассказал о причинах отсутствия Брендана Лайпсика в третьем периоде.

«Почему Лайпсика не было в третьем периоде? Где-то нить игры упустили наши уважаемые судьи, иногда это приводит к травмам. Были моменты, которые разберём, обратимся в судейский корпус. Важно, чтобы судьи обозначили правила игры. Рассчитываем, что в будущем придём к правильному хоккею, не будет травм. Как тренеры, так и судьи управляют игрой. Было на грани серьёзных травм, сегодня обошлось. Надеюсь, увидим более чёткую линию судейства на следующей игре», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче турнира имени Пучкова СКА сыграет с ХК «Сочи» 23 августа.

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