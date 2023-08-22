Ротенберг: не знаю, кто вышел у СКА во втором периоде, но мы их больше не увидим

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Автомобилистом» (5:2) оценил игру армейцев во втором периоде матча.
«Второй период? Когда команда начинает и забивает четыре шайбы… Ребята где-то допустили лишнего. Мы поговорили с ними после второго периода и в третьем увидели команду. В первом она тоже была замечательная. Не знаю, кто вышел во втором периоде, но мы их больше не увидим (смеётся).
Игра на пятаке? В первом периоде никаких проблем не было, выиграли свой и чужой пятак. Того, что было во втором периоде, мы больше не увидим никогда — сто процентов.
Пять ассистентов капитана? У нас есть ядро команды, регламент турнира позволяет. На сегодняшний день это те ребята, которые ведут команду за собой. Нам нужно лидерство, сегодня мы увидели его в первом и третьем периодах. Счёт на табло. Гол Толчинского? Очень рады, как сыграли наши лидеры. Это командная работа. Не будем никого выделять — это не наши принципы, всем всё сказали в раздевалке», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 22 августа 2023
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