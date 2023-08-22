Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о провальной концовке в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5), в котором нижнекамский клуб пропустил три шайбы в конце матча.

«Много удалений у нас было почему-то, в принципе неплохо в меньшинстве отыграли, хоть и пропустили. Здорово, что отыгрались, но концовка ужасной получилась, непонятные три года пропустили. В конце нужно играть солидно и доводить дело хотя бы до овертайма, раз уж так ситуация сложилась. Победный гол «Салавата Юлаева» — провал всей нашей тройки. Видимо, от большого желания забить побежали вперёд и забыли про оборону», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Нефтехимик» встретится с «Локомотивом» 24 августа.