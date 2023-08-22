Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о провальной концовке в матче с «Салаватом»
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5), в котором нижнекамский клуб пропустил три шайбы в конце матча.
«Много удалений у нас было почему-то, в принципе неплохо в меньшинстве отыграли, хоть и пропустили. Здорово, что отыгрались, но концовка ужасной получилась, непонятные три года пропустили. В конце нужно играть солидно и доводить дело хотя бы до овертайма, раз уж так ситуация сложилась. Победный гол «Салавата Юлаева» — провал всей нашей тройки. Видимо, от большого желания забить побежали вперёд и забыли про оборону», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче «Нефтехимик» встретится с «Локомотивом» 24 августа.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:46
-
22:44
-
22:32
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
21:49
-
21:29
-
21:17
-
21:05
-
20:42
-
20:31
-
20:15
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:17
-
19:00
-
18:43
-
18:33
-
18:14
-
18:02
-
17:46
-
17:25
-
17:12
-
17:05
-
16:46
-
16:31
-
16:18
-
16:07
-
15:45
-
15:25
Партнерский контент