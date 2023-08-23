Митякин — о матче с «СЮ»: в третьем периоде «Нефтехимику» было отступать некуда

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин поделился своими эмоциями после матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5) на Кубке Блинова. После двух периодов счёт было 2:0 в пользу уфимцев.

«С чем связано то, что команды стали действовать результативно только в третьем периоде? Хоть и матчи предсезонные, но проигрывать никто не хочет. Отсюда и осторожность. В третьем периоде нам было отступать некуда. Наши усилия дали свои плоды, мы сумели отыграться с 0:2. Это, конечно, хорошо. Но надо играть до конца, все 60 минут.

Почему, отыгравшись с 0:2, пропустили три гола за считанные минуты? Я уже отметил, надо бороться за результат до конца матча. Первая смена после заброшенной шайбы, самая важная. Надо её ответственно проводить. У нас это, выходит, не получилось. Идет предсезонка и есть время, чтобы проанализировать все эти моменты, чтобы не повторять свои ошибки», — приводит официальный сайт «Нефтехимика» слова Митякина.