«Спартак» пополнился защитником «Трактора»

Московский «Спартак» заключил двусторонний контракт на один год с защитником Игорем Исаевым, сообщает официальный сайт клуба. При этом игрок начнёт сезон в составе «Химика» из Воскресенска в ВХЛ.
28-летний Исаев (180 см, 78 кг) на протяжении всей карьеры выступал в системе челябинского «Трактора», дважды став бронзовым призёром КХЛ (2018, 2022) и МХЛ (2014, 2015), а в 2018 году стал победителем Кубка Германии и Кубка Алроса в составе олимпийской сборной России. В прошлом сезоне Исаев провёл 25 игр в составе «Трактора», в которых заработал 4 (0+4) балла за результативность.
Всего на счету опытного защитника в КХЛ – 214 матчей при 37 (6+31) набранных очках. Также Исаев выступал за «Челмет» в ВХЛ (147 игр, 38 (7+31) очко) и за «Белых Медведей» в МХЛ (157 игр, 36 (13+23) очка).
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