Новичок минского «Динамо» Смит: хочу проявить себя в КХЛ

Новобранец минского «Динамо» канадский нападающий Джемел Смит рассказал, с кем из игроков общался до перехода в клуб из столицы Беларуси.

«Переход в минское «Динамо» — это новый вызов для меня. До этого долго играл в АХЛ, НХЛ. Теперь хочу проявить себя в КХЛ. Знаю, что сюда приезжают сильные хоккеисты из Северной Америки и проводят качественные сезоны. Плюс есть мастеровитые местные игроки. Уверен, в «Динамо» получится хороший состав из белорусских хоккеистов и легионеров, как и в предыдущие сезоны. Хочется показать свои лучшие качества и помочь команде побеждать.

До приезда в Минск много общался с Ильёй Усовым, с которым мы провели сезон в «Сиракьюз Кранч». Он мне рассказывал о городе, команде, арене и болельщиках. Слышал только хорошее. Приехав сюда, убедился в этом. Увидел «Минск-Арену», впечатлялся. С нетерпением жду, когда сыграю на такой большой арене за «Динамо» при переполненных трибунах. Знаю, что болельщики «зубров» очень классные и шумные.

Кстати, некоторых ребят знал до перехода в «Динамо». Например, в Северной Америке играл против Ника Мёркли и Сэма Энаса. С Александром Волковым мы вместе провели много матчей за «Тампу» и «Сиракьюз Кранч». В том числе я ассистировал ему, когда он забросил первую шайбу в НХЛ. Писал Саше в инстаграме, обрадовался, когда узнал, что он тоже в минском «Динамо», — приводит официальный сайт клуба слова Смита.