«Незаменимых нет, но есть неповторимые». Леонтьев — об уходе лидеров «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, что в команде сделали выводы, чтобы не повторить старт прошлого сезона КХЛ, когда нижнекамский клуб проиграл 10 первых матчей чемпионата. Также тренер прокомментировал уход некоторых лидеров команды в межсезонье.

«Естественно, мы и в прошлом сезоне не ожидали такого старта, ничего его не предвещало. Достойно провели турнир в Казани, неплохо выглядели в товарищеских матчах. И в первых встречах чемпионата сражались в каждом матче, уступали в одну шайбу. Понятно, что присутствовала какая-то доля невезения, но ведь все мы знаем, что везёт сильнейшим. Я бы не стал называть это провалом, скорее, недоразумением и стечением обстоятельств. Радует, что команду такое положение дел не сломило, она продолжила сражаться и с честью вышла из непростой ситуации.

Будем надеяться, что впредь таких нервных стартовых отрезков сезона нам избежать удастся, не будем давать соперникам фору и гандикап. Естественно, мы проанализировали то, что случилось год назад, и выявили нюансы, причины, которые привели к такому старту. Они косвенные, но своё влияние оказали. Озвучивать их не буду, но этим летом мы эти моменты, естественно, исключили.

Удалось ли «Нефтехимику» качественно восполнить потерю лидеров? Незаменимых, конечно, нет, но есть неповторимые. И повторить то, что делали ушедшие в межсезонье ребята, будет трудно. Мы нашли людей, и, надеюсь, эти бойцы покажут не менее зрелищный хоккей, чем был в предыдущих двух сезонах. Мы уверены в своих силах, продолжаем работать, и рассчитываем порадовать наших болельщиков. Всё, что нас не убивает – делает сильнее. Готовимся к сезону!» — цитирует Леонтьева Betonmobile.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Нефтехимику» удалось попасть в плей-офф, где в первом раунде нижнекамцы в шести матчах уступили «Ак Барсу».