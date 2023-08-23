«Аризона» продлила контракт с главным тренером Андре Туриньи
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«Аризона» продлила контракт с главным тренером Андре Туриньи, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что клуб также продлил соглашения со всеми представителями тренерского штаба.
Следующий сезон станет третьим для Туриньи во главе «Койотс». Он имеет результат 53-90-21 в команде.
До перехода в НХЛ Туриньи больше 15 лет работал в Главной юниорской лиге Квебека, а также тренировал в лиге Онтарио.
В прошлом сезоне «Аризона» заняла седьмое место в Центральном дивизионе, опередив только «Чикаго Блэкхоукс». В Западной конференции «койоты» заняли 13-е место из 16. В общей турнирной таблице прошлого сезона «Аризона» заняла 27-ю строчку. Аризонский клуб не вышел в плей-офф НХЛ.
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