«Аризона» продлила контракт с главным тренером Андре Туриньи, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что клуб также продлил соглашения со всеми представителями тренерского штаба.

Следующий сезон станет третьим для Туриньи во главе «Койотс». Он имеет результат 53-90-21 в команде.

До перехода в НХЛ Туриньи больше 15 лет работал в Главной юниорской лиге Квебека, а также тренировал в лиге Онтарио.

В прошлом сезоне «Аризона» заняла седьмое место в Центральном дивизионе, опередив только «Чикаго Блэкхоукс». В Западной конференции «койоты» заняли 13-е место из 16. В общей турнирной таблице прошлого сезона «Аризона» заняла 27-ю строчку. Аризонский клуб не вышел в плей-офф НХЛ.