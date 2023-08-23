В предсезонном матче «Салавата Юлаева» и «Локомотива» состоялась яркая драка

В эти минуты проходит матч на предсезонном турнире в Омске на Кубок Блинова, в котором встречаются «Салават Юлаев» и «Локомотив». Счёт после второго периода 3:1 в пользу ярославцев.

Под занавес второго периода состоялась яркая драка между Даниилом Тесановым и Даниилом Огирчуком. Хоккеисты встретились в центре площадки, и в результате обмена ударами хоккеист «Локомотива» стянул майку с нападающего «Салавата Юлаева». Обе игрока получили по пять штрафных минут за драку.

«Салават Юлаев» проводит второй матч на турнире. Вчера уфимские хоккеисты обыграли «Нефтехимик» со счётом 5:2. «Локомотив» в первом матче на турнире обыграл «Авангард» (5:1), а затем уступил астанинскому «Барысу» со счётом 1:2.