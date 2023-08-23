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В предсезонном матче «Салавата Юлаева» и «Локомотива» состоялась яркая драка

В предсезонном матче «Салавата Юлаева» и «Локомотива» состоялась яркая драка
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В эти минуты проходит матч на предсезонном турнире в Омске на Кубок Блинова, в котором встречаются «Салават Юлаев» и «Локомотив». Счёт после второго периода 3:1 в пользу ярославцев.

Под занавес второго периода состоялась яркая драка между Даниилом Тесановым и Даниилом Огирчуком. Хоккеисты встретились в центре площадки, и в результате обмена ударами хоккеист «Локомотива» стянул майку с нападающего «Салавата Юлаева». Обе игрока получили по пять штрафных минут за драку.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2023, среда. 12:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Никулин (Иванов, Алексеев) – 11:21 (5x5)     0:2 Иванов (Лихачёв, Алексеев) – 19:59 (5x4)     0:3 Берёзкин (Гернат) – 27:27 (4x4)     1:3 Хмелевски (Цулыгин) – 28:58 (5x4)     1:4 Чехович (Черепанов, Берёзкин) – 55:50 (5x5)     1:5 Берёзкин (Шалунов, Сергеев) – 59:12 (5x4)    

«Салават Юлаев» проводит второй матч на турнире. Вчера уфимские хоккеисты обыграли «Нефтехимик» со счётом 5:2. «Локомотив» в первом матче на турнире обыграл «Авангард» (5:1), а затем уступил астанинскому «Барысу» со счётом 1:2.

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