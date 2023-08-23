Плющев назвал клуб КХЛ, который провёл лучшую селекцию в межсезонье

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ЦСКА провёл лучшую селекционную работу в межсезонье среди всех клубов КХЛ. Специалист считает, что точечное усиление команды важнее, чем большое количество новых игроков.

«У какого клуба КХЛ была лучшая селекция в межсезонье? ЦСКА смог сохранить состав на 90%. Единственное, что у них сейчас идёт тяжба с вратарём Федотовым. Я оцениваю, что ЦСКА действительно провёл лучшую селекцию. Они не брали массовостью, а взяли игроков точечно. Не отправляли куда-то по 15-20 человек и не заменяли их другими. Они сохранили тенденцию и психологию победителей, а также тот дух, который был в команде. Если там кто-то больше игроков набрал, чем ЦСКА, то это не значит, что они сделали лучше селекционную работу», — цитирует Плющева Legalbet.

ЦСКА в последние два сезона становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне КХЛ армейский клуб в финале обыграл казанский «Ак Барс» в семи матчах.