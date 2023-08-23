«Для Гриши это не проблема». В. Козлов — о двух матчах за сутки 37-летнего Панина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги поражения на предсезонном турнире в Омске в матче с «Локомотивом» со счётом 1:5.

«Желание было огромное у ребят сегодня, старались, но «Локомотив» был помощнее нас, побыстрее, как в принятии решений, так и в движении. Да, посмотрели ближайший резерв сегодня, парни играли кто из «Тороса», кто из МХЛ. Они поняли, что такое КХЛ, на каких скоростях здесь нужно играть. Это как раз одна из целей предсезонных турниров.

Возрастной Панин сыграл два матча за сутки? Для Гриши это не проблема, он здоровый. Он в хорошей форме, с его стилем игры он может это выдержать и завтра тоже сыграет», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Завтра «Салават Юлаев» сыграет свой третий матч подряд на турнире. Соперником уфимцев станет омский «Авангард».