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«Можно строить забор и никогда через него не перелезть». Никитин — о психологии победителя

«Можно строить забор и никогда через него не перелезть». Никитин — о психологии победителя
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о состоянии травмированных хоккеистов ярославского клуба и заявил о появлении в команде опытных новичков с психологией победителя.

«Каюмов был готов сыграть уже сегодня, но решили, что выйдет в завтрашнем матче. Красковскому звонили буквально вчера, он уже катается. Надеюсь, что, когда мы вернёмся, он уже будет работать с нами. По Симашеву то же самое. Загадывать не будем, но надеемся, что к старту сезона все будут в строю.

Слова о том, что «Локомотиву» нужно почиститься. Та фраза была где-то на эмоциях сказана, но смысл был в том, что свежая кровь должна была зайти. У нас появились молодые ребята, опытные новички с психологией победителя. А без неё можно строить забор, но никогда через него не перелезть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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