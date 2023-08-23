«Юридически мы сделали всё правильно». Президент ХК ЦСКА Есмантович — о контракте Федотова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея.

«Как я говорил, Федотов будет играть с 1 сентября в ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали всё юридически правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошёл заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно — этим занимаются юристы», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

Вратарь был дисквалифицирован ИИХФ на четыре месяца, начиная с 1 сентября, однако главный тренер армейцев Сергей Фёдоров заявил, что Федотов будет играть, несмотря на запрет.