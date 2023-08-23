«Юридически мы сделали всё правильно». Президент ХК ЦСКА Есмантович — о контракте Федотова
Поделиться
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея.
«Как я говорил, Федотов будет играть с 1 сентября в ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали всё юридически правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошёл заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно — этим занимаются юристы», — приводит слова Есмантовича ТАСС.
Вратарь был дисквалифицирован ИИХФ на четыре месяца, начиная с 1 сентября, однако главный тренер армейцев Сергей Фёдоров заявил, что Федотов будет играть, несмотря на запрет.
Комментарии
- 23 августа 2023
-
17:06
-
16:46
-
16:29
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:25
-
15:16
-
15:05
-
14:55
-
14:50
-
14:35
-
14:12
-
14:02
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
04:51
-
04:38
-
03:01
- 22 августа 2023
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:46
Партнерский контент