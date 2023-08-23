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Совет директоров «Авангарда» назвал задачу команды на предстоящий сезон

Совет директоров «Авангарда» назвал задачу команды на предстоящий сезон
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23 августа в Омске состоялось первое заседание Совета директоров ХК «Авангард» в обновлённом составе, сообщает пресс-служба «ястребов».

Председателем Совета директоров утверждён Михаил Аверин. Члены Совета также утвердили бюджет и бизнес-план клуба на предстоящий сезон. Отдельно были рассмотрены вопросы стратегии развития академии клуба и проекта «Массовый хоккей».

Совет директоров назвал победу в Кубке Гагарина задачей «Авангарда» на сезон-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге.

Омский клуб начнёт сезон-2023/2024 КХЛ домашним матчем с новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся на льду «G-Drive Арены» 2 сентября 2023 года в 14:00 мск.

Ранее «Авангард» на своём YouTube-канале запустил хоккейное реалити-шоу.

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