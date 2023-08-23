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Буллит Степанова принёс победу «Северстали» в матче с «Сибирью» на турнире Пучкова

Буллит Степанова принёс победу «Северстали» в матче с «Сибирью» на турнире Пучкова
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В Санкт-Петербурге на стадионе Ледовый закончился матч в рамках турнира имени Пучкова, в котором «Северсталь» встречалась с «Сибирью». Встреча завершилась победой череповецкого клуба с минимальным счётом 1:0.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 19-й минуте второго периода Егор Степанов реализовал штрафной бросок. Эта шайба стала единственной в игре.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
23 августа 2023, среда. 15:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Степанов – 38:28    

«Северсталь» одержала вторую победу на турнире и возглавляет турнирную таблицу, имея в активе четыре очка. Новосибирский клуб с двумя баллами находится на третьем месте в таблице.

В следующем матче череповецкий клуб сыграет с «Автомобилистом» 24 августа в 19:30 мск. «Сибирь» встретится со СКА 25 августа в 19:30 мск.

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