Главный тренер «Лады» оценил игру Остапа Сафина в новом звене в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) на предсезонном турнире в Челябинске и оценил игру Остапа Сафина в новом звене на месте Андрея Алтыбармакяна.

«Старались изо всех сил хорошо сыграть против «Ак Барса». Вернее, старались выиграть, но не получилось.

Как оценю игру первого звена, в котором впервые вышел Остап Сафин? Такое сочетание вышло на лёд в первый раз, потому что в этом звене весь предсезонный период у нас играл Андрей Алтыбармакян, который получил травму. Решили попробовать на этом месте Сафина. Играли они так в первый раз – как смогли, так и сыграли. Естественно, мы хотим лучшего от каждого игрока, от них в том числе. Мне их не в чем упрекнуть, ребята старались.

Сергей Шумаков сегодня вышел на правом фланге, насколько он эффективен в этой позиции? Он сам выбирает, на каком фланге ему играть. Где ему удобно, там и играет. Нам неважно, с какого фланга он будет приносить пользу команде. Он не изъявлял желания перейти на другую позицию. Значит, так ему удобнее.

Новичок «Лады» Владислав Подъяпольский успеет сыграть на этом турнире? Если честно, я Подъяпольского ещё даже в глаза не видел, поэтому давайте сначала его увидим, а потом уже будем решать, сыграет он или нет», — цитирует Браташа пресс-служба «Лады».

В следующем матче на турнире кубка губернатора Челябинской области «Лада» сыграет с «Металлургом» 24 августа в 13:00 мск.