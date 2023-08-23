Главный тренер «Барыса» обозначил цели клуба на сезон

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после победы над «Авангардом» (4:3) в рамках Кубка Блинова рассказал о целях своего клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Победы всегда важны, даже на предсезонном турнире. Это помогает ребятам осознать, что они двигаются в правильном направлении. Цель на сезон? Все знают, как мы провели сезон прошлый. Любое движение наверх будет позитивно воспринято, а дальше уже посмотрим. Конечно, хотим уверенно зайти в плей-офф», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ клуб из столицы Казахстана занял последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах.