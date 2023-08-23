Кравец оценил дебют Спунера и Николишина за «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о дебюте Райана Спунера и Ивана Николишина за омский клуб в матче с «Барысом» (3:4).

«Дебют Спунера и Николишина? Думаю, ребята уверенно отыграли, как наберут физические кондиции, принесут пользу «Авангарду». Сейчас я должен дать Спунеру доверие, игровое время, он показал хорошую скорость и борьбу. Уверен, что он вернётся в прежнюю форму и первое звено преобразится», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Райан Спунер в матче с «Барысом» результативными действиями не отметился. Иван Николишин забросил шайбу в своём дебютном матче за омский клуб.

В заключительном матче на Кубке Блинова «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 24 августа в 16:30 мск.