Кравец оценил дебют Спунера и Николишина за «Авангард»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о дебюте Райана Спунера и Ивана Николишина за омский клуб в матче с «Барысом» (3:4).
«Дебют Спунера и Николишина? Думаю, ребята уверенно отыграли, как наберут физические кондиции, принесут пользу «Авангарду». Сейчас я должен дать Спунеру доверие, игровое время, он показал хорошую скорость и борьбу. Уверен, что он вернётся в прежнюю форму и первое звено преобразится», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Райан Спунер в матче с «Барысом» результативными действиями не отметился. Иван Николишин забросил шайбу в своём дебютном матче за омский клуб.
В заключительном матче на Кубке Блинова «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 24 августа в 16:30 мск.
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