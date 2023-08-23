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Главный тренер «Авангарда» Кравец рассказал о причинах поражения от «Барыса»

Главный тренер «Авангарда» Кравец рассказал о причинах поражения от «Барыса»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог поражения от «Барыса» (3:4) на Кубке Блинова.

«Интересная игра, с большим количеством голов, с хорошим началом с нашей стороны. Сегодня было достаточно много ошибок в обороне. Самое, конечно, неприемлемое – это девять удалений, четыре подряд в третьем периоде. Но для этого и существуют турниры, зато в меньшинстве уверенно отыграли. Последние шесть минут сумасшедшие были, давили, могли сравнять, забили бы буллит… Но ничего, в следующий раз зайдёт. Самое главное – не создавать такую ситуацию, чтобы постоянно отыгрываться.

Причина большого количества удалений? Нет, дело не в правилах. Всё так же нельзя шестым выходить, нельзя делать подножки, нельзя клюшку подкидывать или устраивать дзюдо на пятачке. Турнир есть турнир, но нужно играть правильно», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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