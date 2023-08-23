Сафронов — о возможном исключении из ИИХФ: мы псевдочлены федерации, и чем мы рискуем?

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал слова президента ЦСКА Игорь Есмантовича о том, что голкипер Иван Федотов примет участие в регулярном чемпионате КХЛ с 1 сентября.
«Вы знаете, уже столько против нас дисциплинарных дел завели, нас уже отцепили от чего только можно. Если мы сегодня как бы псевдочлены ИИХФ по одной простой причине, что нас общим решением взяли и убрали.
Я считаю, что, президент ЦСКА правильно сказал, Федотов должен играть, будет играть, а чем мы рискуем? Нас отстранили на год, отстранили на два, даже в регламенте ИИХФ, наверное, понесём какие-то материально-дисциплинарные санкции, когда вернёмся, но то, что игрок должен играть, а не зависеть от решения Международной хоккейной федерации, которая нас в одностороннем порядке взяла и исключила из соревнований. Нашу порядочность принимают за нашу слабость, всё-таки надо показать, что мы далеко не из бедной, но порядочной семьи, надо принимать то решение, которое заинтересует и наших болельщиков, и нашу страну, и отстоит интересы своих спортсменов.
Может ли это обернуться исключением России из ИИХФ? Я не думаю. Нас исключить могут не только из-за Федотова, из-за того, что мы плохо здороваемся, не с той ноги встаём, не так улыбаемся. Вы знаете, это чисто субъективное мнение, волков бояться, в лес не ходить. Когда-то надо показывать, что мы из великой, могучей и очень сильной страны, и очень сильной державы, которая называется Россия», — приводит слова Сафронова «ВсёПроСпорт».
Ранее высказывание Есмантовича об участии Федотова в регулярке КХЛ прокомментировал известный тренер Андрей Назаров.
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