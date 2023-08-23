СКА в конце третьего периода вырвал победу у «Сочи» на турнире имени Пучкова

В Санкт-Петербурге на стадионе Ледовый закончился матч в рамках турнира имени Пучкова, в котором СКА принимал на своём льду «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На восьмой минуте первого периода Артём Аляев с передач Глеба Корягина и Артёма Николаева открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Борна Рендулич с передач Кирилла Петькова и Джесси Грэма удвоил преимущество гостей.
На девятой минуте второго периода Иван Зинченко с передач Ильи Федотова и Ивана Демидова сократил отставание в счёте. За шесть секунд до конца второго периода Владимир Алистров с передачи Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.
На 10-й минуте третьего периода Дмитрий Бучельников с передачи Владимира Алистрова вывел СКА вперёд. На 14-й минуте периода Артём Николаев с передачи Даниила Сероуха сделал счёт 3:3. В конце третьего периода Александр Никишин с передачи Василия Глотова принёс СКА победу.
- 23 августа 2023
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