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СКА в конце третьего периода вырвал победу у «Сочи» на турнире имени Пучкова

СКА в конце третьего периода вырвал победу у «Сочи» на турнире имени Пучкова
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В Санкт-Петербурге на стадионе Ледовый закончился матч в рамках турнира имени Пучкова, в котором СКА принимал на своём льду «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Артём Аляев с передач Глеба Корягина и Артёма Николаева открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Борна Рендулич с передач Кирилла Петькова и Джесси Грэма удвоил преимущество гостей.

На девятой минуте второго периода Иван Зинченко с передач Ильи Федотова и Ивана Демидова сократил отставание в счёте. За шесть секунд до конца второго периода Владимир Алистров с передачи Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.

На 10-й минуте третьего периода Дмитрий Бучельников с передачи Владимира Алистрова вывел СКА вперёд. На 14-й минуте периода Артём Николаев с передачи Даниила Сероуха сделал счёт 3:3. В конце третьего периода Александр Никишин с передачи Василия Глотова принёс СКА победу.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
23 августа 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Аляев (Корягин, Николаев) – 07:27 (5x5)     0:2 Рендулич (Петьков, Грэм) – 14:02 (5x5)     1:2 Зинченко (Федотов, Демидов) – 28:10 (5x5)     2:2 Алистров (Сергеев) – 39:54 (5x4)     3:2 Бучельников (Алистров) – 49:57 (5x5)     3:3 Николаев (Сероух) – 53:04 (5x5)     4:3 Никишин (Глотов) – 58:38 (5x5)    
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