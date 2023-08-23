Николишин: тяжёлый переход из «Амура», спасибо им, что отпустили

Новичок «Авангарда» Иван Николишин рассказал о своём переходе из «Амура» в стан «ястребов».

«Действительно тяжёлый переход, много всего было. В подробности вдаваться не хочется, было и было, разошлись и пожали руки. Спасибо им сказал, что отпустили, вроде как довольно честный обмен получился.

Переживал, что могу к началу сезона остаться без команды? Конечно, переживал. Уже все начинают играть, а ты всё тренируешься и не понимаешь, что тебя ждёт дальше. Слава богу, что всё разрешилось. Есть облегчение, что можно сосредоточиться на хоккее», — передаёт слова Николишина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее руководство хабаровского клуба сообщало, что Николишину было сделано квалификационное предложение на улучшенных условиях в виде двухлетнего контракта, которое игрок не принял. 27-летний Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 (17+25) очками в 67 матчах.