«Будет интереснее, чем в НХЛ». Спунер — о перекрёстном плей-офф в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер высказался о введении перекрёстного плей-офф в КХЛ и рассказал об арене омского клуба.
«Откровенно говоря, я впервые слышу об этом. Но это хорошая новость, мне всегда казалось несправедливым, что команды играют только внутри конференций. Перекрёстный плей-офф добавит интереса, это будет интереснее, чем в НХЛ.
Арена в Омске похожа на арены в НХЛ? Я играл в НХЛ за четыре клуба, и стадион в Омске лучше, чем три из них. В Эдмонтоне, например, построили новейшую арену, и арена «Авангарда» вполне может сравниться с ней», — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.
- 23 августа 2023
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