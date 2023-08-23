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Агент Дэн Мильштейн показал главный символ Родиона Амирова

Агент Дэн Мильштейн показал главный символ Родиона Амирова
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Агент Дэн Мильштейн в «Твиттере» показал главный символ хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова — игрушку альбатроса.

Фото: «Твиттер» Дэна Мильштейна

«В память о тебе, мой дорогой друг Родя Амиров, оставил любимого альбатроса, который многие годы никогда не покидал его и, против всех сил и встречного ветра, всегда летел рядом с ним по жизни.

Альбатрос будет всегда напоминать мне о прекрасных моментах, которые мы разделяли. Мне будет очень не хватать тебя, но память навсегда будет жить в моём сердце», — написал Мильштейн.

Как сообщает Мильштейн, этот символ был всегда с Амировым. Хоккеист сравнивал свою жизнь с полётом альбатроса, который летит против ветра.

Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.

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