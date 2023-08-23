Лафреньер подписал двухлетнее соглашение с «Рейнджерс»

Как сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере» нападающий Алекси Лафреньер подписал двухлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Общая сумма сделки составляет $ 4,65 млн.

В прошлом сезоне Лафреньер провёл за «Рейнджерс» 81 матч в регулярном сезоне и набрал 39 (16+23) очков. Также он принял участие в семи встречах плей-офф.

Всего за три регулярных сезона в Национальной хоккейной лиге канадец сыграл за ньюйоркцев в 216 встречах и заработал 91 (47+44) очко. В плей-офф на счету Лафреньера 27 матчей и 9 (2+7) баллов за результативность.

Напомним, 21-летний Лафреньер — первый номер драфта НХЛ 2020 года.

«Нью-Йорк Рейнджерс» начнёт новый сезон в НХЛ гостевым матчем с «Баффало Сэйбрз» 13 октября (2:00 мск).