Лафреньер подписал двухлетнее соглашение с «Рейнджерс»
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Как сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере» нападающий Алекси Лафреньер подписал двухлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Общая сумма сделки составляет $ 4,65 млн.
В прошлом сезоне Лафреньер провёл за «Рейнджерс» 81 матч в регулярном сезоне и набрал 39 (16+23) очков. Также он принял участие в семи встречах плей-офф.
Всего за три регулярных сезона в Национальной хоккейной лиге канадец сыграл за ньюйоркцев в 216 встречах и заработал 91 (47+44) очко. В плей-офф на счету Лафреньера 27 матчей и 9 (2+7) баллов за результативность.
Напомним, 21-летний Лафреньер — первый номер драфта НХЛ 2020 года.
«Нью-Йорк Рейнджерс» начнёт новый сезон в НХЛ гостевым матчем с «Баффало Сэйбрз» 13 октября (2:00 мск).
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