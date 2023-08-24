«Тампа-Бэй» подписала новый контракт с третьим защитником-бомбардиром АХЛ
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Защитник Даррен Рэддиш подписал новый контракт с «Тампой». Как сообщает пресс-служба «Лайтнинг», новое соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два года – до конца сезона-2025/2026. Зарплата составит $ 975 тыс. Срок действующего контракта игрока с кэпхитом $ 762,5 тыс. рассчитан до конца сезона-2023/2024.
В минувшем сезоне Рэддиш провёл 17 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 16:28. В плей-офф на счету защитника одна шайба и одна результативная передача в шести матчах.
Рэддиш набрал 51 (13+38) очко в 50 играх АХЛ при полезности «+19». Он разделил третье место в списке лучших защитников-бомбардиров лиги.
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