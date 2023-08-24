«Автомобилист» подписал контракт с нападающим системы «Авангарда» Алхимовым

Новичком системы ХК «Автомобилист» стал 22-летний леворукий российский нападающий Сергей Алхимов. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, хоккеист, ранее выступавший в системе «Авангарда», заключил с клубом двусторонний контракт сроком на один год.

Алхимов родился 3 июля 2001 года в Москве. Является воспитанником московского «Динамо». С 2017 по 2020 год выступал в различных североамериканских лигах за команды из США и Канады, в тот же период вызывался в юниорские сборные России. С национальной командой U17 участвовал в чемпионате мира.

В 2020 году вернулся в Россию, став игроком новокузнецкого «Металлурга». Далее перешёл в систему омского «Авангарда». Выступал сначала за команду «Омские Ястребы» в МХЛ, а затем за «Омские Крылья» в ВХЛ. В прошлом сезоне провёл за «Крылья» 41 матч в ВХЛ, набрав 11 (5+6) очков. Также Алхимов дебютировал в КХЛ за «Авангард», приняв участие в двух матчах.