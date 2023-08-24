«Опять будут писать, что «Лада» — фарм-клуб!» Якубов — об обмене Подъяпольского из СКА

Генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов рассказал о появлении в команде вратаря Владислава Подъяпольского, которого на днях обменяли в тольяттинский клуб из СКА.

«Мы рассчитывали на него, ждали. Но не всё от нас зависело. Была договорённость со СКА. У них три взрослых вратаря, конкуренция, кто освободится — тот к нам. Я рад, что Влад присоединился к нам.

То есть, выиграй Подъяпольский конкуренцию, в Тольятти мог отправиться Николаев? Мы понимали, что Маттссон там первый номер. За второго номера была борьба. Осознавая это, вышли на руководство СКА. А то опять будут писать, что «Лада» — фарм-клуб!

Каково моральное состояние Подъяпольского, от которого отказались за неделю до старта чемпионата? Я Влада знаю давно, с Казани. Парень он морально устойчивый, характер у него закалённый. Просто профессионал! Что у него тогда в СКА не получилось? Это уже их дело, пусть разбираются. Главное, чтобы у нас с ним получилось. Повторюсь, он профессионал. Уверен, Подъяпольский быстро вольётся в тренировочный и игровой процесс. Всё-таки он не отдыхал, а провёл всю предсезонку со СКА», — цитирует Якубова Sport24.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, играя за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы. Ранее голкипер также выступал за казанский «Ак Барс» и новокузнецкий «Металлург».