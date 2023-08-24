«Нашу страну динамят везде, почему мы не можем поступить так же?» Коньков — о Федотове

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал ситуацию вокруг вратаря ЦСКА Ивана Федотова, который получил четырёхмесячную дисквалификацию от ИИХФ.

«Я не хочу сейчас торопить события, посмотрим, что будет. Потому что в решении этого вопроса принимает участие и Континентальная хоккейная лига, и будет, наверное, какое-то коллегиальное решение по этому поводу. Потому что в данном случае, когда нашу страну, так сказать, динамят везде, то, в принципе, почему мы не можем поступить таким же образом в отношении каких-то прав?

Посмотрим, как разрешится вся эта ситуация, тем более ЦСКА подал в арбитраж и они будут отстаивать свои права. Но это займёт некоторое время. Опять же, думаю, что ЦСКА вправе договориться с НХЛ напрямую. Посмотрим, что здесь будет, но, конечно, каждая сторона будет отстаивать свою позицию по этому вопросу. Время покажет, во что это всё выльется. Преждевременно говорить, что открыт ящик Пандоры и соглашение с НХЛ порушится. В любом случае, так или иначе, через определённый промежуток времени все будут договариваться. Потому что всё может выйти как в одну, так и в другую сторону», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

Напомним, помимо четырёхмесячной дисквалификации Федотова, клуб ЦСКА был наказан запретом на международные трансферы сроком на один год. Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкипер будет играть, несмотря на запреты со стороны ИИХФ.