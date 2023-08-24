Мухамадуллин вошёл в топ-5 в рейтинге лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии НХЛ

Российский защитник Шакир Мухамадуллин занял пятое место в списке лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии официального сайта НХЛ.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Вильям Эклунд (нападающий, 20 лет).

2. Уилл Смит (нападающий, 18 лет).

3. Томас Бордело (нападающий, 21 год).

4. Филип Бюстедт (нападающий, 19 лет).

5. Шакир Мухамадуллин (защитник, 21 год).

Мухамадуллин является воспитанником «Салавата Юлаева» и выступал за команду с 2019 года. За это время Мухамадуллин сыграл 189 матчей КХЛ, в которых набрал 45 (13+32) очков. После вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф КХЛ Мухамадуллин успел провести 12 матчей в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».