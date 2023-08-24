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Лакросс-гол Лихачёва принёс победу «Локомотиву» в матче с «Нефтехимиком»

Лакросс-гол Лихачёва принёс победу «Локомотиву» в матче с «Нефтехимиком»
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Завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске, в котором «Локомотив» встречался с «Нефтехимиком». Матч закончился со счётом 4:2 в пользу ярославцев.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин с передач Лукаша Клока и Энтони Камара. «Локомотив» отыгрался в середине первого периода благодаря голу Рушана Рафикова с передач Дениса Алексеева и Степана Никулина. Ярославцы вышли вперёд после гола Алексея Кожевникова. Дебютный гол за «Нефтехимик» забил Наиль Якупов, сравняв счёт в матче в конце первого периода. Великолепный лакросс-гол Ярослава Лихачёва на старте второго периода принёс ярославцам победу. Ещё одна шайба «Локомотива» на счету Максима Шалунова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2023, четверг. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Клок, Камара) – 02:51 (5x5)     1:1 Рафиков (Алексеев, Никулин) – 11:18 (5x4)     2:1 Кожевников (Перевалов, Волков) – 16:07 (5x5)     2:2 Якупов (Дергачёв, Клок) – 18:41 (5x5)     3:2 Лихачёв (Никулин, Алексеев) – 22:01 (5x4)     4:2 Шалунов (Рафиков) – 27:37 (5x4)    
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