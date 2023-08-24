Лакросс-гол Лихачёва принёс победу «Локомотиву» в матче с «Нефтехимиком»

Завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске, в котором «Локомотив» встречался с «Нефтехимиком». Матч закончился со счётом 4:2 в пользу ярославцев.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин с передач Лукаша Клока и Энтони Камара. «Локомотив» отыгрался в середине первого периода благодаря голу Рушана Рафикова с передач Дениса Алексеева и Степана Никулина. Ярославцы вышли вперёд после гола Алексея Кожевникова. Дебютный гол за «Нефтехимик» забил Наиль Якупов, сравняв счёт в матче в конце первого периода. Великолепный лакросс-гол Ярослава Лихачёва на старте второго периода принёс ярославцам победу. Ещё одна шайба «Локомотива» на счету Максима Шалунова.