Рябыкин: Гусев — не самый быстрый форвард, а «Динамо» — это сила в движении

Чемпион России — 2005 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от игры Никиты Гусева в «Динамо».

«После ухода Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина такой мастер бело-голубым был необходим. Я общался с Вячеславом Козловым, тренером «Динамо» в том числе по большинству — он говорил, что как раз на реализацию лишнего им нужен такой форвард, как Гусев, который увидит правильный пас и придумает неожиданную комбинацию.

Да, Никита — не самый быстрый форвард в КХЛ, а «Динамо» — это сила в движении. Но тренеры найдут, как правильно использовать его лучшие качества», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 году. Также нападающий выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011).