В «Витязе» рассказали, успеет ли восстановиться лучший снайпер команды к старту сезона КХЛ

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов после поражения от «Спартака» (1:3) рассказал о восстановлении лучшего снайпера команды в прошлом сезоне Скотта Уилсона. В минувшем сезоне форвард забросил 20 шайб.

«Хорошая самоотдача и нашей команды, и соперника. К сожалению, результат неутешительный. Есть время до начала чемпионата, некоторые моменты мы поправим. 10 минут в меньшинстве мы не можем играть, особенно если сравнивать с соперником. Эмоции перехлёстывают, все‑таки это последняя репетиция перед началом чемпионата. Ребята, выходя из раздевалки, были очень заряжены, это было видно. Я им сказал эмоции должны совпадать с разумом, сегодня спишем все на это.

Есть ли надежда, что Скотт Уилсон вернётся до начала сезона? Если честно, большие надежды, что он восстановится. Эта тройка маленько сегодня не так себя показала, на месте Скотта действовал Игорь Руденков, не задействованный в большинстве и меньшинстве. Было много удалений, и Руденков много времени провёл на скамейке. Когда вернётся Уилсон, там будет совершенно другое сочетание. У двух иностранцев своя химия, и его отсутствие – это большая потеря для нас. Мы очень надеемся, что он вернётся к началу чемпионата», — передаёт слова Завьялова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.