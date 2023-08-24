Директор «Спартака»: на рынке просто нет игроков, способных усилить команду

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о селекционной работе красно-белых.

«Вы знаете, что редко можно быть удовлетворёнными трансферами на 100%. Наша трансферная кампания не заканчивается. До дедлайна ещё есть время, и сезон только начинается. Довольны мы или нет – это покажет сезон. Если от тренерского штаба поступят запросы, то, конечно, мы будем реагировать.

У нас остаётся свободный слот на одного иностранного игрока. Мы смотрим, кто появится на рынке. На данный момент на рынке практически нет иностранных игроков. У нас есть мысли, как усилить команду. Сейчас начинаются матчи, команды будут от кого-то отказываться, может, на рынке и иностранец появится. А так, в принципе мы довольны тем, что сделали за это межсезонье.

Приоритет по позиции иностранного игрока? Не то, что у нас является приоритетом приобретение защитника-иностранца. У нас в целом есть приоритет по усилению линии обороны. Будет ли это игрок с русским паспортом или иностранец, покажет время. На данный момент на рынке просто нет игроков, способных усилить нашу команду. Если они появятся, мы будем над этим работать», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.