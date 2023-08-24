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«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Салаватом» на Кубке Блинова

«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Салаватом» на Кубке Блинова
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В Омске на стадионе «G-Drive Арена» завершился матч в рамках Кубка Блинова, в котором «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Александр Хмелевски с передач Динара Хафизуллина и Ярослава Цулыгина открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Александр Хмелевски с передачи Сергея Шмелёва оформил дубль и удвоил преимущество уфимского клуба. На седьмой минуте периода Кирилл Панюков с передач Ивана Николишина и Рида Буше сократил отставание в счёте. На 17-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Рида Буше и Либора Шулака восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Никита Холодилин с передач Михаила Гуляева и Никиты Михайлова вывел «ястребов» вперёд.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Хафизуллин, Цулыгин) – 01:57 (5x5)     0:2 Хмелевски (Шмелёв) – 22:59 (5x4)     1:2 Панюков (Николишин, Буше) – 26:06 (5x4)     2:2 Ткачёв (Буше, Шулак) – 36:57 (5x4)     3:2 Холодилин (Гуляев, Михайлов) – 38:39 (5x5)    
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