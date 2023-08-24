«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Салаватом» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» завершился матч в рамках Кубка Блинова, в котором «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Александр Хмелевски с передач Динара Хафизуллина и Ярослава Цулыгина открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Александр Хмелевски с передачи Сергея Шмелёва оформил дубль и удвоил преимущество уфимского клуба. На седьмой минуте периода Кирилл Панюков с передач Ивана Николишина и Рида Буше сократил отставание в счёте. На 17-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Рида Буше и Либора Шулака восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Никита Холодилин с передач Михаила Гуляева и Никиты Михайлова вывел «ястребов» вперёд.