«Удаления сломали игру». Главный тренер «Салавата Юлаева» — о поражении от «Авангарда»
Поделиться
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) в рамках Кубка Блинова.
«В равных составах провели сегодня хороший матч, целостный, контролировали шайбу, играли в давление, но удаления сломали игру. Этим «Авангард» и воспользовался. У нас сегодня был характер, но мы должны играть более дисциплинированно. Это слишком много, когда соперник во втором периоде играет 10 минут подряд в большинстве», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
На предсезонном турнире в Омске «Салават Юлаев» сыграл четыре матча, в которых одержал одну победу и потерпел три поражения. Матч с казахстанским «Барысом» не состоялся из-за участия хоккеистов уфимского клуба в прощании с Родионом Амировым.
Комментарии
- 24 августа 2023
-
19:31
-
19:28
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:49
-
18:31
-
18:27
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:57
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:29
-
17:13
-
17:05
-
16:42
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:15
Партнерский контент