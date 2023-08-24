«Удаления сломали игру». Главный тренер «Салавата Юлаева» — о поражении от «Авангарда»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) в рамках Кубка Блинова.

«В равных составах провели сегодня хороший матч, целостный, контролировали шайбу, играли в давление, но удаления сломали игру. Этим «Авангард» и воспользовался. У нас сегодня был характер, но мы должны играть более дисциплинированно. Это слишком много, когда соперник во втором периоде играет 10 минут подряд в большинстве», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На предсезонном турнире в Омске «Салават Юлаев» сыграл четыре матча, в которых одержал одну победу и потерпел три поражения. Матч с казахстанским «Барысом» не состоялся из-за участия хоккеистов уфимского клуба в прощании с Родионом Амировым.