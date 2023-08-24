Михаил Кравец подвёл итог Кубка Блинова для «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» подвёл итог Кубка Блинова для омского клуба.

«Турнир неоднозначно провели. Сами помните первый матч, затем получше стало, но многовато удалений, ошибок в прошлых матчах. Сегодня уже была показательная игра. Хороший турнир, увидели наши плюсы и минусы, понимаем, что нужно делать перед сезоном», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский клуб на Кубке Блинова сыграл четыре матча, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. С четырьмя результативными баллами подопечные Михаила Кравца заняли третье место на турнире. Омский клуб начнёт сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 2 сентября 2023 года в 14:00 мск.