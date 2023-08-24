Главный тренер «Авангарда»: у Пьянова — перелом, примерно месяц на восстановление

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и рассказал о травмах хоккеистов клуба.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку на турнире. Сегодня играли с очень хорошим, тяжёлым соперником. Первый период не задался, но затем ребята добавили, поняли, что нужно делать. Стали выигрывать единоборства, зарабатывать удаления, реализовывать большинство. Добились командной, психологически важной победы.

Четвёртого звена, такого как сегодня, нам как раз и не хватало в прошлом плей-офф. Ребята сыграли немного, но очень полезно, да ещё и важный гол забили. Плюс закрыли меньшинство.

Не игравшие сегодня? У Чистякова операция, у Пьянова перелом. И тот, и тот будут кататься, а дальше уже будем смотреть, как заживёт. У Пьянова месяц примерно на восстановление», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.