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«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Ак Барс» по буллитам на предсезонном турнире

«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Ак Барс» по буллитам на предсезонном турнире
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Трактор» принимал на своём льду «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго периода Вадим Шипачёв с передачи Александра Радулова открыл счёт в матче. Спустя две с половиной минуты Михаил Котляревский с передач Егора Фатеева и Сергея Телегина восстановил равенство в счёте.

На 15-й секунде третьего периода Александр Радулов с передач Ильи Сафонова и Евгения Свечникова вновь вывел «Ак Барс» вперёд. На седьмой минуте периода Дмитрий Яшкин с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова упрочил преимущество казанского клуба. Спустя две минуты и 24 секунды Егор Попов с передачи Роба Хэмилтона сократил отставание «Трактора» до минимума. На 14-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Антона Бурдасова и Сергея Телегина сделал счёт 3:3.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Антона Бурдасова.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
24 августа 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Шипачёв (А. Радулов) – 24:17 (5x4)     1:1 Котляревский (Фатеев, Телегин) – 26:53 (5x5)     1:2 А. Радулов (Сафонов, Свечников) – 40:15 (5x5)     1:3 Яшкин (Галиев, Войнов) – 46:00 (5x4)     2:3 Попов (Хэмилтон, Шабанов) – 48:24 (5x4)     3:3 Кравцов (Бурдасов, Телегин) – 53:29 (5x4)     4:3 Бурдасов – 65:00    
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