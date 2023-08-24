«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Ак Барс» по буллитам на предсезонном турнире

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Трактор» принимал на своём льду «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго периода Вадим Шипачёв с передачи Александра Радулова открыл счёт в матче. Спустя две с половиной минуты Михаил Котляревский с передач Егора Фатеева и Сергея Телегина восстановил равенство в счёте.

На 15-й секунде третьего периода Александр Радулов с передач Ильи Сафонова и Евгения Свечникова вновь вывел «Ак Барс» вперёд. На седьмой минуте периода Дмитрий Яшкин с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова упрочил преимущество казанского клуба. Спустя две минуты и 24 секунды Егор Попов с передачи Роба Хэмилтона сократил отставание «Трактора» до минимума. На 14-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Антона Бурдасова и Сергея Телегина сделал счёт 3:3.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Антона Бурдасова.