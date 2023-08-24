Никита Попугаев ответил на вопрос, как относится к тому, что его называют блогером

Нападающий «Лады» Никита Попугаев прокомментировал волевую победу над «Металлургом» (5:4 ОТ), рассказал о переходе из СКА в тольяттинский клуб и высказал своё отношение к тому, что его называют блогером.
«В начале матча был какой-то сумбур, недопонимание. Нас почему-то перебегали, может, мы вышли на усталости. В перерыве тренер нам всегда указывает на ошибки, что-то сразу же стараемся корректировать. Всю установку выполнили — и получилось.
После обмена из «Сочи» в СКА мне не получалось забить «своё». Наконец-то возвращаюсь в русло. Обмен в «Ладу» я воспринял позитивно. Любому хоккеисту хочется играть, чтобы выпускали в большинстве, в овертаймах. Конечно, это развитие для любого игрока. Мне нужно только доказывать, и в этом матче у меня получилось.
Как отношусь к тому, что меня называют блогером? Это диванные критики. Пускай дальше сидят, пишут. Об этом больше разговаривать не собираюсь», — цитирует Попугаева сайт КХЛ.
Попугаев начинал прошлый сезон в «Сочи», но затем перебрался в СКА – суммарно за обе команды форвард провёл 55 матчей в КХЛ и заработал 18 (9+9) очков при показателе полезности «+9».
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