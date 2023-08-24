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Лукоянов провёл первый период с «Трактором» на тренерской скамейке «Ак Барса»

Лукоянов провёл первый период с «Трактором» на тренерской скамейке «Ак Барса»
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34-летний нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов провёл первый период матча с «Трактором» (3:4 Б) в рамках Кубка губернатора Челябинской области на тренерской скамейке.

«Я хочу, чтобы они все были тренерами (улыбается). Ему понравилось? Понравилось, но мы вывели его. Нам перед игрой сказали, что можно, чтобы он стоял с нами, а позднее к нам подошли и сказали: «Нежелательно». Не знаю, по какой причине это произошло.

Конечно, он руководил. Хотелось, чтобы он постоял с нами, ему удаётся неплохо общаться с ребятами, говорить нужные вещи. Поэтому я хотел, чтобы он присутствовал и общался с ними. В перспективе, возможно, он будет тренером. Это же неплохо. Смена всегда должна быть. Я уже не такой молодой, чтобы смены не было. Я хотел бы, чтобы она была», — цитирует главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова пресс-служба казанцев.

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