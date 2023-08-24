«Кто-то из Москвы позвонил». Лукоянов — о том, почему покинул тренерскую скамейку

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал работу тренером в первом периоде матча с «Трактором» (3:4 Б) в рамках Кубка губернатора Челябинской области на тренерской скамейке.
«Зинэтула Хайдярович сказал мне сегодня отдохнуть, чтобы другие ребята поиграли. А потом, уже перед матчем, он спросил у работников клуба, можно ли меня поставить на скамейку? Ребята ответили, что да. Видимо, Зинэтула Хайдярович просто хотел, чтобы я ощутил тренерскую работу.
После первого периода судья подъехал и сказал, что мне нельзя там находится. Кто-то из лиги из Москвы позвонил. Ну, я и ушёл.
Очень интересно: всю игру видно, как на ладони, даже какие-то мельчайшие детали. Интересно, но чувствуется, что мне пока рано там стоять – хочется самому выйти на лёд и помочь ребятам, а не просто стоять. Но в целом очень положительные эмоции», — цитирует Лукоянова «БИЗНЕС Online».
Ранее работу Лукоянова на тренерском мостике прокомментировал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
- 24 августа 2023
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