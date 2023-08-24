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«Северсталь» уверенно обыграла «Автомобилист» на турнире имени Пучкова

«Северсталь» уверенно обыграла «Автомобилист» на турнире имени Пучкова
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В Санкт-Петербурге на стадионе Ледовый завершился матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором «Автомобилист» встречался с «Северсталью». Встреча завершилась победой череповецкого клуба со счётом 5:2.

Уже на 33-й секунде первого периода Алексей Бывальцев с передачи Семёна Кизимова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Александр Жабреев с передач Никиты Гуслистова и Тимофея Давыдова восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Руслан Абросимов с передачи Марка Барберио вывел «Северсталь» вперёд. Через пять минут Адам Лишка с передач Михаила Тихонова и Дмитрия Шугаева упрочил преимущество череповецкого клуба. На 17-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Павла Воронкова и Кёртиса Валка сократил отставание «Автомобилиста».

На четвёртой минуте третьего периода Илья Иванцов с передач Марка Барберио и Василия Шумилова сделал счёт 4:2. На 11-й минуте периода Руслан Абросимов забросил пятую шайбу в ворота «Автомобилиста». В ассистентах — Даниил Вовченко и Василий Шумилов.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
24 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Северсталь
Череповец
1:0 Бывальцев (Кизимов) – 00:33 (5x5)     1:1 Жабреев (Гуслистов, Давыдов) – 17:42 (5x5)     1:2 Абросимов (Барберио) – 24:35 (5x5)     1:3 Лишка (Тихонов, Шугаев) – 29:38 (5x5)     2:3 Голышев (Воронков, Валк) – 36:31 (5x5)     2:4 Иванцов (Барберио, Шумилов) – 43:16 (5x5)     2:5 Абросимов (Вовченко, Шумилов) – 50:17 (5x4)    
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