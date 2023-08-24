«Северсталь» уверенно обыграла «Автомобилист» на турнире имени Пучкова

В Санкт-Петербурге на стадионе Ледовый завершился матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором «Автомобилист» встречался с «Северсталью». Встреча завершилась победой череповецкого клуба со счётом 5:2.
Уже на 33-й секунде первого периода Алексей Бывальцев с передачи Семёна Кизимова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Александр Жабреев с передач Никиты Гуслистова и Тимофея Давыдова восстановил равенство в счёте.
На пятой минуте второго периода Руслан Абросимов с передачи Марка Барберио вывел «Северсталь» вперёд. Через пять минут Адам Лишка с передач Михаила Тихонова и Дмитрия Шугаева упрочил преимущество череповецкого клуба. На 17-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Павла Воронкова и Кёртиса Валка сократил отставание «Автомобилиста».
На четвёртой минуте третьего периода Илья Иванцов с передач Марка Барберио и Василия Шумилова сделал счёт 4:2. На 11-й минуте периода Руслан Абросимов забросил пятую шайбу в ворота «Автомобилиста». В ассистентах — Даниил Вовченко и Василий Шумилов.
- 24 августа 2023
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