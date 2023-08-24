«Будем смотреть, терпеть, затем определимся». Билялетдинов — об игре Е. Свечникова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от «Трактора» (3:4 Б) на Кубке губернатора Челябинской области рассказал об игре Евгения Свечникова.

«Насколько функции и требования к Евгению Свечникову отличаются от тех, что предъявляли к Дмитрию Воронкову? Они немного разные игроки. Пока судить о Евгении рановато, он очень много пропустил, не тренировался с командой. Вторую неделю работает, ему ещё сложно. Мы постараемся дать ему возможность сыграть три матча в Челябинске, будем смотреть, терпеть, затем определимся.

Дмитрий Кателевский по предсезонке демонстрирует, что способен закрепиться в основном составе? Он неплохой мальчишка, нравится нам. Не могу сказать про сегодняшнюю игру, как он сыграл. Может, повлияло то, что не играл вчера. Во всяком случае, он может играть лучше, надёжнее. У него есть определённая роль, он неплохо её придерживается.

На него как-то повлиял тот факт, что часть предсезонки он провёл в расположении сборной России? С одной стороны, жалко. Но с другой – он должен повариться в котелке среди своих. О нём были очень хорошие отзывы, он здорово сыграл на турнире, сыграл как лидер. Надо потерпеть, сейчас пройдёт период молодёжных соревнований, и он полноценно будет в команде. Эти перерывы будут, от этого мы никуда не уйдём», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».