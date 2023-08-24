Бурдасов: Кравцов не общается с прессой, потому что ему вечером в компьютер играть

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 Б) и в шутливой форме рассказал, почему форвард клуба Виталий Кравцов не общается с прессой.
«Матч по накалу приближен к регулярке, летний хоккей уходит на второй план. Я броски в сериях особо не бью. Сказали выйти — вышел, есть свои заготовки. Весь сезон с Сергеем Мыльниковым тренировал, он подсказывал. Я говорил, что вдруг придётся выйти.
Из-за того, что «Трактор» не лучшим образом играет в сезоне после победы в Кубке губернатора — что, не выходить на следующую игру? После двух сезонов тяжело в это не верить. Но, надеюсь, с этим закончено. Сейчас другая команда и другие ребята. Если мы выиграем, это не будет шоком. Выиграем – хорошо, нет – ничего страшного.
Кравцов не общается с прессой, потому что копит силы, ему вечером в компьютер играть. Он играет на роли «Чё мне делать, пацаны», — цитирует Бурдасова сайт КХЛ.
Ранее главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, почему заявил нападающего Никиту Тертышного 13-м нападающим.
- 24 августа 2023
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