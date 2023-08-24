Главный тренер ЦСКА рассказал, может ли Иван Федотов сыграть на Кубке Мэра Москвы

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над московским «Динамо» (3:2) рассказал, может ли голкипер армейцев Иван Федотов сыграть на Кубке Мэра Москвы.

«По вратарям не скажу точно. Завтра, может быть, Ваня сыграет. Но точно пока не скажу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.

Ранее Леонид Вайсфельд задался вопросом, зачем ФХР решила обратиться в ИИХФ по поводу ситуации с контрактом Федотова.