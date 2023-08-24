Главный тренер ЦСКА рассказал, может ли Иван Федотов сыграть на Кубке Мэра Москвы

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над московским «Динамо» (3:2) рассказал, может ли голкипер армейцев Иван Федотов сыграть на Кубке Мэра Москвы.
«По вратарям не скажу точно. Завтра, может быть, Ваня сыграет. Но точно пока не скажу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.
Ранее Леонид Вайсфельд задался вопросом, зачем ФХР решила обратиться в ИИХФ по поводу ситуации с контрактом Федотова.
- 24 августа 2023
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:21
-
21:05
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:49
-
18:31
-
18:27
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:57
-
17:47
-
17:44
-
17:41