Алексей Кудашов назвал причины поражения московского «Динамо» в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о поражении от ЦСКА (2:3) в рамках Кубка мэра Москвы.

«Сегодня было очень много брака – в передачах, в первую очередь в исполнительском мастерстве – и совсем лёгкие голы пропустили. В общем многое, о чём мы сегодня разговаривали, не получилось. Из этого и складывается результат, но то, что сделали небольшой шаг вперёд за последние тренировки, это мы увидели. Не буду вдаваться в нюансы, но отдельные положительные моменты были. Но всё равно этого недостаточно. Есть у нас неделя – будем готовиться.

Во втором периоде затратили достаточное количество сил, когда нас несколько раз закрывали в зоне, из-за этого мы и пропустили второй гол. То, что не нашли силы… Против нас играла сильная команда, хоть это и не оправдание. Гол случился поздно, чтобы мы успели перестроиться в сочетаниях. Сработали неправильно в некоторых компонентах.

Есть ли план по использованию вратарей на турнире? Пока нет. Но если вас интересует именно турнир, то в следующей игре сыграет Моторыгин», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.